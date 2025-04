Wirtschaftspolitik: Thüringer Ministerpräsident in Sorge wegen US-Zollpolitik

Boos-John kündigte an, den Gesprächsfaden zu den USA nicht abreißen zu lassen. Man arbeite zwar weiter an einer Diversifizierung der Exportbeziehungen. "Ein so wichtiger Markt wie der US-amerikanische ist allerdings nicht so leicht zu ersetzen und wird auch künftig ein wichtiger Ankermarkt für die Thüringer Wirtschaft bleiben."