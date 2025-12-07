Anders als Söder, der das von der Haushaltslage abhängig macht, möchte Bayaz, dass die Bundesregierung dafür auf andere Projekte verzichtet. "Alles andere – von der Anhebung der Pendlerpauschale über die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie bis hin zum Rentenpaket mit Mütterrente – hätte zugunsten dieser Maßnahmen im Bundestag hinten angestellt werden müssen und zwar zugunsten von Maßnahmen, die unsere strukturelle Wettbewerbsfähigkeit stärken." So verstärke sich der Eindruck, dass die Regierung den Ernst der Lage nicht erkannt habe.