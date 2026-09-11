Wirtschaftspolitik Neues Leitbild soll Sachsens Industrie aus der Krise führen

Wirtschaft will Produkt- und Technologieführerschaft erlangen

Brückner räumte ein, dass man sich über das Ziel einig sei, aber in bestimmten Punkten auch unterschiedliche Vorstellungen zu den Wegen dahin habe. Die Wirtschaft positioniere sich für einen starken Sozialstaat - "für Bedürftige und für Leute, die in Not sind". Man müsse aber im internationalen Wettbewerb auch bestehen können. Mit einfachen Produkten werde man künftig nicht schaffen. "Da gibt es andere, die andere Grund- und Rahmenbedingungen haben. Dort wollen wir gar nicht hin." Ziel sei es, eine Produkt- und Technologieführerschaft zu erlangen.