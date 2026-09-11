Wirtschaftspolitik Neues Leitbild soll Sachsens Industrie aus der Krise führen

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaft will keine verlängerte Werkbank sein und seine Stärken besser ausspielen. Neben einem starken Mittelstand und Handwerk sieht man dabei industrielle Kompetenz, Forschung und Entwicklung sowie die Mikroelektronik, Life Science, Künstliche Intelligenz und Robotik als Vorzüge des Freistaates. Nach einem Spitzengespräch in Dresden wurde dazu ein "Leitbild" für die sächsische Wirtschaft vorgestellt. Es soll zeigen, wo man im Jahr 2040 stehen möchte und dabei als Kompass dienen.