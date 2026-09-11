 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Neues Leitbild soll Sachsens Industrie aus der Krise führen

Wirtschaftspolitik Neues Leitbild soll Sachsens Industrie aus der Krise führen

Nach dem Verlust von 19.000 Industrie-Arbeitsplätzen fordert Sachsens Wirtschaft Reformen und klare politische Signale. Ein Leitbild soll als Kompass dienen.

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaft will keine verlängerte Werkbank sein und seine Stärken besser ausspielen. Neben einem starken Mittelstand und Handwerk sieht man dabei industrielle Kompetenz, Forschung und Entwicklung sowie die Mikroelektronik, Life Science, Künstliche Intelligenz und Robotik als Vorzüge des Freistaates. Nach einem Spitzengespräch in Dresden wurde dazu ein "Leitbild" für die sächsische Wirtschaft vorgestellt. Es soll zeigen, wo man im Jahr 2040 stehen möchte und dabei als Kompass dienen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Sachsen will bis dahin bundesweit unter die Top 3 beim Wachstum des Bruttoinlandsproduktes kommen, stellte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) klar. Die sächsische Wirtschaft stehe unter erheblichem Druck, sagte Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner. In den vergangenen drei Jahren habe die Industrie im Freistaat 19.000 Arbeitsplätze verloren. Um verloren gegangenes Vertrauen wiederzuerlangen, müsse die Politik endlich Reformen umsetzen. Die Beschäftigten müssten "mehr netto vom brutto" haben, der Staat müsse sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren.