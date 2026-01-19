In einer Erklärung spricht sich die Union unter anderem dafür aus, die ab 2028 geplante stufenweise Reduzierung der Körperschaftsteuer vorzuziehen - sofern es die Haushaltssituation von Bund und Ländern zulasse. Die CDU plädiert außerdem für eine Verringerung der Stromsteuer für alle. Bisher gilt eine Senkung der Stromsteuer für die Industrie, dies war im Mittelstand auf breite Kritik gestoßen. Die CDU strebt auch flexiblere Arbeitszeiten an. Künftig soll es eine wöchentliche Höchstarbeitszeit anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit geben. Dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag stößt bei Gewerkschaften auf Protest.