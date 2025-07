Nach wie vor strukturelle Nachteile

Zugleich gebe es strukturelle Nachteile: geringere Löhne, die Mehrzahl der Konzernzentralen sei im Westen, das große Investitionskapital sitze in Westdeutschland. "Wer in den Osten fliegen will, muss in München oder Frankfurt umsteigen", so Giffey. Führungspositionen in Wirtschaft oder Wissenschaft seien zumeist westdeutsch besetzt. "Das verschlechtert die Situation in ohnehin strukturschwachen Regionen im Osten."