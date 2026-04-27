Eine hohe Bedeutung hat das Vereinigte Königreich zudem als Investitionsstandort und Finanzplatz in London. Es sei zu beobachten, "dass auch deutsche Unternehmen verstärkt Finanzierungen über London abwickeln, da deutsche Banken bereits seit längerem deutlich weniger aktiv, zum Beispiel bei Projektfinanzierungen, sind", sagte von Massenbach.

Andererseits bedeute der Standort Großbritannien "grundsätzlich eine erhöhte Abhängigkeit von Importen, hinzu kommt die hohe Staatsverschuldung, die der Regierung wenig Raum für größere Investitionsprojekte lässt", sagte der Experte. "Der Iran-Konflikt verschärft die Situation; vermutlich in ähnlicher Weise wie in Deutschland und anderen EU-Ländern."

Was sind die wichtigsten deutschen Exporte?

Der Krieg in Nahost wird nach Einschätzung der Experten auch den Handel beider Nationen belasten. "Steigen die Energiepreise weiter und verteuern sich Produktion und Vorleistungen entlang der industriellen Wertschöpfungsketten, drohen Investitionspläne auf Eis gelegt zu werden", sagte Lehnfeld. "Auch die Industrieproduktion könnte niedriger ausfallen. Dann gehen auch die deutschen Exporte von Industriemaschinen und Vorleistungsgütern zurück. Das könnte die sonst so gute Stimmung in der deutsch-britischen Wirtschaft kurzfristig eintrüben."

Mit Blick auf die Warenexporte ist das deutsche Auto wenig überraschend der Erfolgsgarant in Großbritannien. "Die Neuwagenregistrierungen in UK sind 2025 um 3,5 Prozent auf über zwei Millionen Pkw gestiegen", sagte Lehnfeld der dpa. "Die deutschen Pkw-Exporte wiederum stiegen im gleichen Zeitraum um über 12 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro an. Deutschlands wichtigstes Exportgut auf die Insel macht nun wieder jeden fünften Euro der deutschen Ausfuhren nach UK aus."

Auch der Goldhandel bleibe ein wichtiger Einflussfaktor, sagte der GTAI-Direktor. "Bei den deutschen Exporten nach UK machte Gold 2025 rund fünf Prozent des Gesamtexportwerts aus." Allerdings habe sich der Wert im Vergleich zu 2024 mit einem Rückgang von etwa 45 Prozent nahezu halbiert. Angesichts der im bisherigen Jahresverlauf stark gestiegenen Goldpreises könnte der Goldhandel rein rechnerisch die deutschen Exporte nach UK wieder erhöhen. "Realwirtschaftliche Effekte hat das jedoch nicht", sagte Lehnfeld.