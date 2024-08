Zeit "den Bürokratiedschungel" zu roden

Es sei der falsche Ansatz, per Dekret unternehmerische Entscheidungen bis in kleinste Details steuern zu wollen, kritisiert Gößl und forderte einen Mentalitätswandel in Berlin und Brüssel. Es sei höchste Zeit, dass die Politik "den Bürokratiedschungel rodet und sich in der Regulatorik auf das Nötigste beschränkt". Aber die Unternehmen "merken bislang nichts davon, dass die politischen Absichtserklärungen zum Bürokratieabbau in der Realität ankommen" - im Gegenteil: Die Wirtschaft werde immer mehr eingezwängt.