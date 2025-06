Übergangsreglung soll der Bund schaffen

Allein bei den wirtschaftsnahen Instituten in Thüringen könne in diesem Jahr ein Förderdefizit von sieben Millionen Euro entstehen. Auf Antrag Thüringens habe die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung aufgefordert, zügig haushaltsrechtliche Übergangslösungen zu schaffen und eine kontinuierliche Fortführung der Industrieforschung in Deutschland zu sichern. Das sei nötig, weil der Bundeshaushalt 2025 voraussichtlich erst im September verabschiedet werde.