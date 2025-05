Wirtschaftsminister Aiwanger: US-Zölle würden Bayern hart treffen - Ruf nach Deeskalation

Höhere US-Zölle würden Bayerns wichtigste Industriezweige treffen

Sollte der Handelskonflikt eskalieren, wären die Folgen für die bayerische Wirtschaft nach Aiwangers Einschätzung gravierend, insbesondere für Autoindustrie und Maschinenbau, die beiden wichtigsten Industriezweige. "Ich will heute nicht den Teufel an die Wand holen, aber wenn sich das verfestigt, dann werden auch in Bayern die Arbeitsplätze wackeln."