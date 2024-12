Von Bundesland zu Bundesland werden allerdings unterschiedliche Feiertage gesetzlich freigestellt, was beim errechneten Durchschnitt zu Stellen hinter dem Komma führt. Seit der deutschen Wiedervereinigung war das Jahr 2004 mit 252,8 Arbeitstagen das arbeitsreichste, während 1991 mit 246,9 Arbeitstagen eher arbeitnehmerfreundlich daherkam. 1995 wurde in allen Bundesländern außer Sachsen der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft, was insgesamt zu einem Anstieg der Arbeitstage führte.