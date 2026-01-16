Da helfen die besten Vorsätze nicht: Wenn sich die schlechten Nachrichten überschlagen, muss man aufpassen, nicht zu verzweifeln. Und schlechte Nachrichten gibt es derzeit genug. Dafür sorgt nicht nur die Weltpolitik, auch hausgemachte Probleme zeigen nun immer mehr ihre Wirkung. Die Wirtschaft schwächelt, manches Unternehmen ist in schwerem Fahrwasser. Und die Folgen baden die Mitarbeiter und am Ende auch die gesamte Region aus.