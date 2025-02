Die Zoll-Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump verfolge die Branche selbstbewusst. "Wir beobachten Trumps Bestrebungen aus einer robusten Position heraus", sagte Kawlath. "Unsere Firmen stellen Produkte her, die Unternehmen so nicht von amerikanischen Konkurrenten kaufen können", fügte er hinzu. "Wenn Trump will, dass Firmen mehr in den USA investieren, kommen sie also nicht umhin, Maschinen deutscher Hersteller zu kaufen."