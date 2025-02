Wirtschaftskrise: IG Metall fordert Unterstützungsprogramm für Industrie

München (dpa/lby) - Angesichts der andauernden Wirtschaftsschwäche fordert die IG Metall ein großes staatliches Investitionsprogramm für den Erhalt von Industrie und Arbeitsplätzen in Deutschland. "Wir erwarten von einer Regierung, dass sie Rahmenbedingungen schafft, wo man hier viel produzieren kann", sagte Bezirksleiter Horst Ott in München. "Wir erwarten stabile Rahmenbedingungen, stabile Strompreise." In Bayern gebe es Unternehmen, die wegen hohen Stromverbrauchs an Nachmittagen nicht produzieren könnten. "Wir reden jetzt nicht von einem Entwicklungsland, wir reden von Bayern.".