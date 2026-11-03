Wirtschaftskontakte: Thüringer Wirtschaft hat Argentinien im Blick

Erfurt (dpa/th) - Thüringen und die argentinische Provinz Tucumán streben eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) und Tucumáns Minister für Inneres und Justiz, Regino Amado, in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires unterzeichnet, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Eine Thüringer Delegation mit 55 Vertretern aus Wirtschaft und Politik ist derzeit in Argentinien unterwegs, um angesichts der Exporteinbußen und eines schwächeren US-Geschäfts die Handelsbeziehungen mit Südamerika zu stärken.