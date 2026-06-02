Merz will breiten Schulterschluss

Mit Blick auf die geplanten Reformen sagte Merz, er wisse um die Größe der Aufgabe und wolle dafür keinen Vertrauensvorschuss haben. "Aber ich will sehr wohl die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen, daran konstruktiv mitzuarbeiten. Das betrifft die Belegschaften, das betrifft die Unternehmen, das betrifft die Verbände, das betrifft die Gewerkschaften, das betrifft große gesellschaftliche Institutionen. Wir wollen jetzt und müssen gemeinsam zeigen, dass wir in der Lage sind, die Probleme unseres Landes zu lösen."