Bad Saarow - Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt trotz der wirtschaftlichen Probleme und schwierigen Reformvorhaben um mehr Zuversicht in Deutschland. Der CDU-Politiker sagte beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow, er sehe für grundlegende Zweifel an der Problemlösungsfähigkeit der Gesellschaft überhaupt keinen Grund. "Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns."