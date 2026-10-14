„Ein Tag – viele Möglichkeiten“, so hatte die Wirtschaftsinitiative Schleusingen das Berufsorientierungsangebot Anfang September überschrieben. 80 Schüler der Schleusinger Regelschule „Gerhart Hauptmann“ besuchten an diesem Tag Unternehmen der Stadt Schleusingen und ihrer Ortsteile. „Einzelne Teilnehmer schafften bis zu zehn Betriebsbesuche“, resümiert Lutz Rockenstein, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative, die mit diesem Tag eine Premiere feierte. Die Wirtschaftsinitiative wollte eine andere, praxisnahe Form der Berufsorientierung anbieten.