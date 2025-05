Historische Gesetzblätter, alte Rechenmaschinen und ein gediegener Schreibtisch – die Ausstellung, zu der am Mittwoch mitten in der Puppenfestivalwoche in die Niederlassung der Südthüringer Industrie- und Handelskammer (IHK) eingeladen wurde, bot reichlich Gelegenheit zum Hinschauen, fragen und erkunden. Warum aber setzt die Kammer zum – zugegebenermaßen ziemlich nostalgischen – Puppenfestival einen eigenen Akzent? Niederlassungsleiterin Roswita Hammerschmidt weiß mindestens einen – pragmatischen – Grund: „Seit 2024 sind wir Mitglied im Verein Deutsche Spielzeugstraße“. Da biete es sich an, sich am Tag der Spielzeugstraße innerhalb des Puppenfestivals zu beteiligen.