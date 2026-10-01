Gera (dpa/th) - Thüringen startet millionenschwere Hilfsangebote für die Sicherung von Industriestandorten und die Bewältigung des Strukturwandels. Es würden ein Transformations- sowie ein Wachstumsfonds mit einem Gesamtvolumen von 80 Millionen Euro aufgelegt, teilte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) bei einem Treffen des Thüringer Paktes für Wachstum und Beschäftigung in Gera mit. Das Geld ist für Firmenbeteiligungen und damit als Kapitalspritze beispielsweise für Investitionen in neue Produkte oder Märkte gedacht.