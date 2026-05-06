Die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland schlägt offenkundig auch bei zwei zinsgünstigen Kreditprogrammen durch, die die Landesregierung für Unternehmen und Hauskäufer aufgelegt hat. Die Thüringer Aufbaubank (TAB), die beide Programme abwickelt, teilte auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass beim Programm „Eigenheim-Plus“ bisher eine zweistellige Zahl von Anträgen bewilligt wurde. Das Kreditvolumen liege insgesamt im einstelligen Millionenbereich. Genauere Angaben machte die TAB nicht.