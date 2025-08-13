Wirtschaftsförderung: Thüringen will Wirtschaft mit günstigen Krediten ankurbeln

Erfurt (dpa/th) - Mit zinsverbilligten Darlehen über insgesamt rund 100 Millionen Euro will Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John die heimische Wirtschaft ankurbeln. "Es ist eine absolute Wachstumsoffensive, die wir hier ins Leben rufen wollen", so die CDU-Politikerin. Das Programm mit dem Namen "ThüringenKredit" hat die Ministerin am Mittwoch in Erfurt vorgestellt. Demnach können Firmen, aber auch Personen, die Unternehmensanteile erwerben wollen, Kredite in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro zu günstigen Zinssätzen aufnehmen. Das Geld solle Unternehmen den Anreiz zu Investitionen bieten. Aber auch für laufende Betriebsausgaben in schwieriger Lage oder für Unternehmensnachfolgen stehen die Darlehen zur Verfügung.