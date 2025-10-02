Wirtschaftsförderung Erstes Unternehmen erhält "ThüringenKredit"

Geraer Unternehmen profitiert von günstigen Zinsen

Die Energiewende sorge für Wachstum in der Branche, so Kouřil. Das Kreditprogramm der Landesregierung sei eine Erleichterung für das Investitionsvorhaben des Unternehmens. "Die Laufzeiten sind zwar etwas länger. Die Zinsbelastung dafür aber deutlich geringer", so der Geschäftsführer. Die neue, geplante Produktlinie solle nun noch bis Ende des Jahres auf den Markt gebracht werden.