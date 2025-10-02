Wirtschaftsförderung Erstes Unternehmen erhält "ThüringenKredit"

Gera/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist das erste zinsverbilligte Darlehen im neu aufgelegten Programm "ThüringenKredit" an ein Unternehmen ausgezahlt worden. Das auf die Produktion von Erdwärme-Technologien spezialisierte Unternehmen "Terra Calidus" erhält die Förderung laut Wirtschaftsministerium für die Erweiterung seiner Produktion in Gera. Es gehe um eine größere Investitionssumme zur Beschaffung von Werkzeugen für "automatisierte, robotergestützte Fertigungsprozesse", sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, Sebastian Kouřil der Deutschen Presse-Agentur.