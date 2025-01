Erfurt (dpa/th) - Thüringens Arbeitgeberverbände reagieren zurückhaltend auf den Vorschlag von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John, mehr staatliche Firmenbeteiligungen zu ermöglichen. "Das kann ein Instrument im Werkzeugkasten der Strukturpolitik sein. Die Haushaltslage in Thüringen ist aber nicht so, dass es große Verteilungsspielräume gibt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft, Matthias Kreft, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.