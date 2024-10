Alle Branchen befürchten weitere Rückschläge

In den kommenden zwölf Monaten erwarten alle Branchen weitere Rückschläge. Das spiegelt sich in den Investitions- und Beschäftigungsplänen wider. Per Saldo sinken die geplanten Inlandsinvestitionen auf den niedrigsten Wert seit 2022. Jedes vierte Industrieunternehmen will seine Belegschaft verringern. Die Beschäftigungspläne sinken auf den - abgesehen vom Höhepunkt der Corona-Pandemie - schlechtesten Wert seit 2010.