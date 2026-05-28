Wirtschaftsfaktor Gesundheit: Gesundheitsbereich stabilisiert Thüringer Wirtschaft

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Gesundheitswirtschaft spielt eine immer größere wirtschaftliche Rolle. Die Milliardenbrache hatte im vergangenen Jahr einen Anteil von 13,1 Prozent an der gesamten Wirtschaftsleistung im Freistaat und beschäftigte 145.500 Menschen, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht. Im Bundesdurchschnitt lag ihr Anteil etwas niedriger, bei 12,5 Prozent.