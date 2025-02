Wirtschaftsentwicklung: Viel Bewegung bei Gewerbean- und abmeldungen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist die Zahl der Gewerbeabmeldungen das vierte Jahr in Folge gestiegen. 2024 gaben 12.058 Gewerbetreibende ihren Betrieb vollständig auf, verkauften oder verpachteten ihn, wie aus vom Statistischen Landesamt vorgelegten Zahlen hervorgeht. Das waren 500 Betriebe oder 4,3 Prozent mehr als 2023. Überwiegend handelte es sich um Kleinunternehmen und Betriebe im Nebenerwerb. Auf 100 Neuanmeldungen von Gewerbebetrieben kamen im vergangenen Jahr demnach 106 Abmeldungen. 2023 hatte das Verhältnis von An- zu Abmeldungen 100 zu 101 betragen.