Wirtschaftsbeziehungen: Thüringen setzt auf engere Wirtschaftsbande mit Kleinpolen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt will die Wirtschaftsbeziehungen zur Woiwodschaft Kleinpolen (Małopolska) ausbauen. "Schwerpunkt wird sein, Photonik und Optik aus Thüringen mit der starken Digitalwirtschaft in Krakau zu vernetzen", sagte der CDU-Politiker der "Thüringer Allgemeinen". "Auch im Automotive- und im Wissenschaftsbereich beabsichtigen wir, deutlich konkreter zusammenzuarbeiten als bisher." Es gehe etwa um engere bilaterale Partnerschaften mit den Universitäten Ilmenau oder Jena.