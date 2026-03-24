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Wirtschaftsbeziehungen Thüringen setzt auf engere Wirtschaftsbande mit Kleinpolen

Polen ist für Thüringen ein wichtiger Exportmarkt. Nun sollen Partnerschaften mit Universitäten und Unternehmen in Kleinpolen ausgebaut werden.

Wirtschaftsbeziehungen: Thüringen setzt auf engere Wirtschaftsbande mit Kleinpolen
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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt will die Wirtschaftsbeziehungen zur Woiwodschaft Kleinpolen (Małopolska) ausbauen. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt will die Wirtschaftsbeziehungen zur Woiwodschaft Kleinpolen (Małopolska) ausbauen. "Schwerpunkt wird sein, Photonik und Optik aus Thüringen mit der starken Digitalwirtschaft in Krakau zu vernetzen", sagte der CDU-Politiker der "Thüringer Allgemeinen". "Auch im Automotive- und im Wissenschaftsbereich beabsichtigen wir, deutlich konkreter zusammenzuarbeiten als bisher." Es gehe etwa um engere bilaterale Partnerschaften mit den Universitäten Ilmenau oder Jena.

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Polen sei für Thüringen nach den USA der zweitwichtigste Exportmarkt, so Voigt. Man werde im November mit einer Delegation die wichtigste Wirtschaftskonferenz in Kleinpolen besuchen.

Demnächst will der Ministerpräsident auch bei einer Reise nach Indien neue Wirtschaftskooperationen suchen. Der CDU-Politiker möchte das einwohnerreichste Land der Welt im Zeitraum vom 30. Mai bis 6. Juni mit einer Delegation besuchen.