Wirtschaftsausblick Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor "Ära ohne Wachstum"

Zugleich warnte Sewing vor politischen Folgen. "Eine starke Wirtschaft ist kein Allheilmittel. Aber sie ist das Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Stabilität", sagte Sewing mit Blick auf fünf Landtagswahlen 2026. "Ein weiteres Erstarken populistischer Kräfte wäre eine schwere Belastung – für unsere demokratischen Institutionen ebenso wie für unsere Wirtschaft, die auf Offenheit und ein geeintes Europa ausgerichtet ist."