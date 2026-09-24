Wirtschaftliche Entwicklung: Hessens Wirtschaft wächst kräftig - Plus von 1,8 Prozent

Wiesbaden - Hessen hat im ersten Halbjahr von allen Bundesländern das kräftigste Wirtschaftswachstum verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller in Hessen produzierten Waren und Dienstleistungen, legte preisbereinigt um 1,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Berechnungen des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" mit. Hessen liege damit um 0,9 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt und habe den höchsten Gesamtwert im Vergleich der Bundesländer.