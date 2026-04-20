Bei ihren regelmäßigen Unternehmensbesuchen hat Landrätin Peggy Greiser diesmal die Firma „MaTec“ näher kennengelernt, teilt eine Sprecherin der Steinbach-Hallenberger Stadtverwaltung mit. Der Termin führte die Beteiligten bewusst nicht an den Firmensitz im Viernauer Gewerbegebiet, sondern ins Thüringer Wintersportzentrum nach Oberhof. Dort wird besonders deutlich, wie präsent die Arbeit des Unternehmens im öffentlichen Raum ist.