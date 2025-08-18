Wirtschaft: Von Harvard nach Erfurt: US-Delegation auf Thüringen-Besuch

Erfurt/Cambridge (dpa/th) - Rund 40 Studierende und Alumni der US-amerikanischen Eliteuniversitäten Harvard und MIT sind in dieser Woche zu Besuch in Thüringen. Der jährlich stattfindende sogenannte Harvard/MIT Germany Trek macht erstmals Station in Thüringen, teilte die für die Organisation des Besuchs zuständige Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) mit. Weitere Stationen sind Dresden und Berlin. Den Auftakt in Thüringen macht ein Treffen mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) sowie Vertretern der Start-up-Szene und Hochschulen des Landes in Erfurt am Montagabend.