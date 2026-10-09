Die CDU-Landtagsabgeordnete Beate Meißner hat die Niederlassung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen in Sonneberg besucht. Mit Geschäftsstellenleiterin Roswitha Hammerschmidt tauschte sie sich über die angespannte wirtschaftliche Lage in der Region aus. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Nach Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik verzeichnete der Landkreis Sonneberg 2024 mit einem Minus von 2,7 Prozent den stärksten wirtschaftlichen Einbruch aller Thüringer Kreise. Ausschlaggebend war vor allem die Entwicklung der Industrie.