In einem Statement auf der Seite des Verbands der Familienunternehmer heißt es dazu: "Empörung allein hat sich als politische Strategie erschöpft." Die AfD wachse trotz Brandmauer. "Jetzt hilft nur noch die Auseinandersetzung mit den Inhalten der AfD, jenseits von schlichten Kategorisierungen in "gut" und "böse"." Dort heißt es allerdings auch: "Wir Familienunternehmer wollen keine Regierung mit AfD-Beteiligung." Das Weltbild der Partei passe nicht "zu unserer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Grundüberzeugung". Mit einem Andersdenkenden zu diskutieren, "heißt nicht seine Positionen zu akzeptieren. Reden heißt nicht zusammenarbeiten."