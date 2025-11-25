München (dpa/lby) - Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft will ihre Brandmauer zur AfD nicht aufweichen. "Als Wirtschaftsverband setzen wir uns mit niemandem an den Tisch, der rechte Parolen propagiert und vom Verfassungsschutz beobachtet wird", sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die vbw lehne "jedweden fachlichen und persönlichen Austausch mit Vertretern der AfD ab". Dies sei in den Gremien des Verbands einstimmig verabschiedet worden "und an dieser Linie halten wir ohne "Wenn und Aber" fest".