In der bundesweit geführten Diskussion um den Umgang der Wirtschaft mit Vertretern der AfD sehen sich Thüringens Verbände zu politischer Neutralität verpflichtet. Es gebe weder Beschlüsse zum Umgang mit der in Thüringen als gesichert rechtsextrem geltenden Partei, noch würden ihre Vertreter pauschal von Veranstaltungen ausgeschlossen. "Unser gesetzlicher Auftrag verpflichtet uns zur parteipolitischen Neutralität und zur Orientierung am Gesamtinteresse der Wirtschaft", sagte Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Identisch äußerte sich auch Peter Höhne, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostthüringen zu Gera.