Zu den größten Gewinnern gehört demnach die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, zu der auch die Batterieherstellung zählt. Die Branche hat ein Umsatzplus von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. In dem Bereich wurde in Thüringen zuletzt investiert. Bei Arnstadt hat etwa der chinesische Konzern CATL Anfang 2023 seine erste Fabrik in Europa für Batteriezellen in Betrieb genommen.