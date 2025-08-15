Wirtschaft: Thüringer Hochschulen beklagen schlechtes Gründungsklima

Jenaer Hochschulen künftig Teil mitteldeutscher Start-up-Factory

In Jena freut man sich indes um eine Beteiligung am hochschul- und länderübergreifenden Leuchtturmprojekt "boOst". Die "Start-up-Fabrik", die aus einem Konsortium sächsischer Hochschulen unter Beteiligung der FSU Jena und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena besteht, soll bis 2030 die Zahl der Gründungen in Sachsen und Thüringen verdoppeln - mit Fokus auf besonders innovative Technologien, im Startup-Jargon auch "Deep Tech" genannt. Das Projekt werde mit bis zu zehn Millionen Euro vom Bund gefördert, heißt es in einer Mitteilung der FSU Jena. Hinzu komme ein mindestens ebenso großer Betrag durch Projektpartner aus der Industrie.