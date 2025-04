Gera (dpa/th) - Das Thüringer Handwerk fordert die Landesregierung auf, die Bedingungen für die Betriebe im Freistaat zu verbessern. In einem 10-Punkte-Programm, das der Thüringer Handwerkstag heute an den CDU-Ministerpräsidenten Mario Voigt übergab, fordern die Mitglieder unter anderem Entlastungen bei Steuern, Energiekosten und Bürokratie. Es gebe überflüssige Regeln und Dokumentationspflichten, heißt es in dem Papier.