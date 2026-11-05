Wirtschaft Thüringen: Nur jeder neunte Chef glaubt an bessere Zeiten

Baugewerbe steckt tief in der Krise

Besonders dramatisch ist die Lage auf den Baustellen. Der Konjunkturklimaindikator im Baugewerbe fällt auf nur noch 58,5 Punkte. Das sind sieben Punkte weniger als im Frühsommer und sogar 13 Punkte weniger als vor einem Jahr.

Besonders brisant: Nach Angaben der IHK war die Geschäftslage zuletzt vor 21 Jahren ähnlich schlecht. Neue Gewerbebauten bleiben aus, viele private Bauherren verschieben Projekte. Gleichzeitig fehlen in zahlreichen Betrieben Fachkräfte.

Handel bleibt unter Druck

Auch die Händler kämpfen weiter mit zurückhaltenden Kunden. Der Klimaindikator erreicht lediglich 56,2 Punkte. Mehr als jeder zweite Händler berichtet von einer verschlechterten Ertragslage. Entsprechend vorsichtig fallen die Planungen aus: Nur 46 Prozent wollen im kommenden Jahr investieren.

Unsere Empfehlung für Sie Konjunktur Sachsens Industrie droht weiterer Personalabbau Hohe Arbeitskosten, teure Energie und gestiegene Kraftstoffpreise belasten die sächsischen Unternehmen. Viele rechnen mit einem Personalabbau in den kommenden Monaten.

Industrie macht etwas Hoffnung

Etwas freundlicher ist die Stimmung in der Industrie. Der Indikator steigt auf 89,1 Punkte. Rund 23 Prozent der Betriebe arbeiten wieder unter Vollauslastung, weitere 46 Prozent erreichen zumindest normale Auslastungswerte.

Trotzdem bleibt die Lage angespannt. Während 26 Prozent von steigenden Aufträgen berichten, melden 38 Prozent weiterhin Auftragsrückgänge.

Einige Branchen laufen überraschend gut

Es gibt aber auch Gewinner der Entwicklung.

Spitzenreiter sind:

Architektur- und Ingenieurbüros mit 115,2 Punkten

Unternehmensberatungen mit 110,7 Punkten

Hersteller elektronischer und optischer Erzeugnisse mit 109,9 Punkten

Grundstücks- und Wohnungswesen mit 109,2 Punkten

Diese Bereiche liegen bereits deutlich über der 100-Punkte-Marke und damit im Wachstumsbereich.

Weniger Jobs erwartet

Für Arbeitnehmer sind die Aussichten allerdings durchwachsen. In mehreren Branchen rechnen die Unternehmen mit weiter sinkenden Beschäftigtenzahlen. Neben der schwachen Konjunktur spielt dabei auch der demografische Wandel eine Rolle.

IHK: Erholung ja, Aufschwung nein

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Jan Scheftlein, sieht zwar erste Lichtblicke. Für einen echten Aufschwung fehle den Unternehmen aber weiterhin das Vertrauen in den Standort. Hohe Kosten, teure Energie und immer neue Vorgaben hielten viele Firmen davon ab, größere Investitionen zu wagen.

Jan Scheftlein Foto: ari (Archiv)

„An Entlastungsversprechen fehlt es weder der Bundesregierung noch der Europäischen Kommission. Entscheidend ist, was davon in den Betrieben ankommt. Wer Entlastungen ins Schaufenster stellt und zugleich durch neue Vorgaben und höhere Abgaben die Belastung insgesamt weiter erhöht, verspielt weiter Vertrauen und verhindert Investitionen. Eine Kursänderung muss die Energiepreise senken und die Standortkosten insgesamt erheblich reduzieren. Dazu gehört, dass bürokratische Pflichten tatsächlich entfallen. Zusätzliche politisch verursachte Arbeitskosten verschärfen die Lage weiter. An Erkenntnis über den notwendigen Handlungsbedarf fehlt es zumindest in den Unternehmen nicht“, betonte Scheftlein.

Unterm Strich lautet die Botschaft des Berichts: Die Wirtschaft in Südthüringen ist nicht mehr im freien Fall. Doch vom ersehnten Aufschwung ist sie weiterhin ein gutes Stück entfernt. Die Krise mag etwas an Schärfe verloren haben. Vorbei ist sie für viele Betriebe noch lange nicht.