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Wirtschaft Thüringen Nur jeder neunte Chef glaubt an bessere Zeiten

Laut IHK steckt das Baugewerbe in Thüringen in der tiefsten Krise seit 21 Jahren. Die Stimmung steigt in anderen Branchen zwar leicht, doch warum viele Unternehmer weiter auf die Bremse treten, überrascht.

Wirtschaft Thüringen: Nur jeder neunte Chef glaubt an bessere Zeiten
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Die Thüringer Wirtschaft hat keine guten Aussichten. Auf dem Bau ist die Lage dramatisch. Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

Die schlimmste Talfahrt scheint vorerst gebremst. Doch für Entwarnung ist es aus Sicht der Unternehmen in Thüringen viel zu früh. Noch immer bewertet fast jeder dritte Betrieb seine Lage als schlecht. Auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich ein weiterer Stellenrückgang ab.

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Im Baugewerbe ist die Stimmung so mies wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Und nur jeder neunte Unternehmer glaubt an bessere Geschäfte in den kommenden Monaten. Das geht aus dem neuen Konjunkturbericht für ganz Thüringen hervor, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen in Suhl erstellt hat.

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Das Konjunkturklima in Südthüringen hat sich noch einmal verschlechtert. Vor allem beim Thema Energiepreise erwartet die Kammer, dass die Politik mehr unternimmt.

Auf den ersten Blick sehen die Zahlen gar nicht schlecht aus: Der Konjunkturklimaindikator für die von den drei Thüringer Industrie- und Handelskammer befragten Unternehmen ist auf 82,1 Punkte gestiegen. Das sind sieben Punkte mehr als im Frühsommer und zwei Punkte mehr als vor einem Jahr.

Doch der zweite Blick relativiert den Optimismus. Die wichtige Marke von 100 Punkten, ab der positive Einschätzungen überwiegen, bleibt deutlich außer Reichweite. Der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lag bei 98,5 Punkten.

Nur jeder vierte Betrieb meldet gute Geschäfte

Von einer breiten Erholung kann deshalb keine Rede sein.

  • 25 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre aktuelle Lage als gut.
  • 43 Prozent sprechen von einer normalen oder befriedigenden Situation.
  • 31 Prozent bewerten ihre Lage als schlecht.

Auch die Gewinne entwickeln sich vielerorts enttäuschend. Nur 13 Prozent der Betriebe berichten von einer verbesserten Ertragslage. Dagegen mussten 43 Prozent weitere Verschlechterungen hinnehmen.

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14.10.2026 10:28 IHK Suhl Industrie überrascht mit starkem Comeback

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Die meisten Chefs glauben nicht an einen Aufschwung

Noch skeptischer fällt der Blick in die Zukunft aus.

  • nur elf Prozent rechnen mit besseren Geschäften.
  • 51 Prozent erwarten Stagnation.
  • 38 Prozent gehen sogar von einer weiteren Verschlechterung aus.

Die große Investitionsoffensive, die normalerweise den Aufschwung einläutet, bleibt damit aus. Zwar wollen 64 Prozent der Unternehmen investieren. Doch oft geht es vor allem um Ersatzbeschaffungen. Nur 11 Prozent planen den Ausbau ihrer Kapazitäten.

Energiepreise und Bürokratie treiben Firmen um

Fragt man die Unternehmer nach ihren größten Sorgen, fallen die Antworten eindeutig aus.

  • 69 Prozent nennen die Energiepreise.
  • 69 Prozent beklagen Bürokratie und staatliche Vorgaben.
  • 56 Prozent sehen die schwache Inlandsnachfrage als Risiko.
  • 51 Prozent sorgen sich um die Rohstoffpreise.

Damit betrachtet fast jedes siebte von zehn Unternehmen Energiepreise und Bürokratie inzwischen als zentrales Geschäftsrisiko.

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Baugewerbe steckt tief in der Krise

Besonders dramatisch ist die Lage auf den Baustellen. Der Konjunkturklimaindikator im Baugewerbe fällt auf nur noch 58,5 Punkte. Das sind sieben Punkte weniger als im Frühsommer und sogar 13 Punkte weniger als vor einem Jahr.

Besonders brisant: Nach Angaben der IHK war die Geschäftslage zuletzt vor 21 Jahren ähnlich schlecht. Neue Gewerbebauten bleiben aus, viele private Bauherren verschieben Projekte. Gleichzeitig fehlen in zahlreichen Betrieben Fachkräfte.

Handel bleibt unter Druck

Auch die Händler kämpfen weiter mit zurückhaltenden Kunden. Der Klimaindikator erreicht lediglich 56,2 Punkte. Mehr als jeder zweite Händler berichtet von einer verschlechterten Ertragslage. Entsprechend vorsichtig fallen die Planungen aus: Nur 46 Prozent wollen im kommenden Jahr investieren.

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20.10.2026 10:58 Konjunktur Sachsens Industrie droht weiterer Personalabbau

Hohe Arbeitskosten, teure Energie und gestiegene Kraftstoffpreise belasten die sächsischen Unternehmen. Viele rechnen mit einem Personalabbau in den kommenden Monaten.

Industrie macht etwas Hoffnung

Etwas freundlicher ist die Stimmung in der Industrie. Der Indikator steigt auf 89,1 Punkte. Rund 23 Prozent der Betriebe arbeiten wieder unter Vollauslastung, weitere 46 Prozent erreichen zumindest normale Auslastungswerte.

Trotzdem bleibt die Lage angespannt. Während 26 Prozent von steigenden Aufträgen berichten, melden 38 Prozent weiterhin Auftragsrückgänge.

Einige Branchen laufen überraschend gut

Es gibt aber auch Gewinner der Entwicklung.

Spitzenreiter sind:

  • Architektur- und Ingenieurbüros mit 115,2 Punkten
  • Unternehmensberatungen mit 110,7 Punkten
  • Hersteller elektronischer und optischer Erzeugnisse mit 109,9 Punkten
  • Grundstücks- und Wohnungswesen mit 109,2 Punkten

Diese Bereiche liegen bereits deutlich über der 100-Punkte-Marke und damit im Wachstumsbereich.

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Während die Wirtschaftsleistung deutschlandweit im ersten Halbjahr wächst, schrumpft sie in Thüringen. Wo der Freistaat im Länder-Vergleich steht.

Weniger Jobs erwartet

Für Arbeitnehmer sind die Aussichten allerdings durchwachsen. In mehreren Branchen rechnen die Unternehmen mit weiter sinkenden Beschäftigtenzahlen. Neben der schwachen Konjunktur spielt dabei auch der demografische Wandel eine Rolle.

IHK: Erholung ja, Aufschwung nein

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Jan Scheftlein, sieht zwar erste Lichtblicke. Für einen echten Aufschwung fehle den Unternehmen aber weiterhin das Vertrauen in den Standort. Hohe Kosten, teure Energie und immer neue Vorgaben hielten viele Firmen davon ab, größere Investitionen zu wagen.

Jan Scheftlein Foto: ari (Archiv)

„An Entlastungsversprechen fehlt es weder der Bundesregierung noch der Europäischen Kommission. Entscheidend ist, was davon in den Betrieben ankommt. Wer Entlastungen ins Schaufenster stellt und zugleich durch neue Vorgaben und höhere Abgaben die Belastung insgesamt weiter erhöht, verspielt weiter Vertrauen und verhindert Investitionen. Eine Kursänderung muss die Energiepreise senken und die Standortkosten insgesamt erheblich reduzieren. Dazu gehört, dass bürokratische Pflichten tatsächlich entfallen. Zusätzliche politisch verursachte Arbeitskosten verschärfen die Lage weiter. An Erkenntnis über den notwendigen Handlungsbedarf fehlt es zumindest in den Unternehmen nicht“, betonte Scheftlein.

Unterm Strich lautet die Botschaft des Berichts: Die Wirtschaft in Südthüringen ist nicht mehr im freien Fall. Doch vom ersehnten Aufschwung ist sie weiterhin ein gutes Stück entfernt. Die Krise mag etwas an Schärfe verloren haben. Vorbei ist sie für viele Betriebe noch lange nicht.