Wirtschaft Thüringen: Arbeitskosten in Thüringen deutlich unter Bundesschnitt

Erfurt (dpa/th) - Thüringen liegt bei den Arbeitskosten noch immer deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die Arbeitsstunde im produzierenden Gewerbe, zu dem unter anderem Industrie, Bauwirtschaft oder Handwerk gehören, betrug bei der letzten Erhebung 2024 im Schnitt 37,46 Euro netto pro Stunde. Das waren rund acht Euro mehr als vier Jahre zuvor. Im Länderranking wies Thüringen damit nach Mecklenburg-Vorpommern (36,40 Euro) und Sachsen-Anhalt (36,53 Euro) die drittniedrigsten Nettoarbeitskosten auf, geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor.