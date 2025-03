In geschätzt rund 180 von 5.300 untersuchten Warengruppen lag der deutsche Anteil am weltweiten Export im Jahr 2023 demnach bei mindestens 30 Prozent. 2010 waren es noch 240. Etwas gestiegen ist seitdem jedoch die Zahl in Bereichen mit hohen Weltexportanteilen von über 50 oder über 70 Prozent. Aus Sicht der Studienautoren weist dies darauf hin, dass sich deutsche Exporteure zunehmend spezialisieren.