Die wirtschaftliche Stimmung im Landkreis Sonneberg hat sich verbessert, eine Trendwende ist jedoch weiterhin nicht erkennbar. Der langjährige Rückgang von Wirtschaftsleistung und Beschäftigung belastet den Industriestandort. Zugleich bleiben die Geschäftserwartungen überwiegend verhalten. Sorgen bereiten den Unternehmen insbesondere die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Das zeigt die Konjunkturumfrage Herbst 2026 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen.