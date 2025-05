Wer positive Nachrichten aus der Wirtschaft hören und Erfolge sehen will, der muss nach Spechtsbrunn fahren. Dort schreibt die Gramß GmbH seit 21 Jahren eine Erfolgsgeschichte mit Kunststoff-Verschlüssen. Den bislang größten Meilenstein hat die Firma 2024 mit dem Grundstein zu einem Erweiterungsbau gesetzt. Am Samstag feierte die Unternehmerfamilie Gramß in Spechtsbrunn die Fertigstellung des 21,6 Millionen-Projektes mit geladenen Gästen, unter ihnen auch Landrat Robert Sesselmann und der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt. Spechtsbrunn ist seit der Gebietsreform von 2014 der nördlichste Ortsteil von Sonneberg. Eingeladen waren natürlich Mitarbeiter. Geschäftsführer Peter Gramß griff in seiner Festrede eingangs auf eine über 2000 Jahre alte Weisheit des Philosophen Seneca zurück: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“. Peter Gramß wollte damit hervorheben, wie wichtig Visionen für Erfolge sind. Er hat mit seinem Unternehmen die Segel richtig gesetzt, das Boot durch stürmische Gewässer geführt und Eisberge umschifft. Harte Arbeit, Teamgeist, Qualität und Innovation sind für die Unternehmerfamilie Gramß wichtige Worte. Mit einem Jahresumsatz 2024 von 45 Millionen Euro und einer Beschäftigtenzahl von knapp 250 Mitarbeitern hat das Unternehmen einen festen Platz in der Kunststoff-Industrie.