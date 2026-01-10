Wirtschaft: Söder fordert rasche Reformen

Augsburg (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat rasche Reformen gefordert, um den Ängsten der Menschen entgegenzutreten. "Wir müssen jetzt klare Entscheidungen treffen und dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Das kann auch mal wehtun, aber ich bin nicht bereit, einfach hinzunehmen, dass wir absteigen", sagte der CSU-Vorsitzende der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Generell gelte: "Der Staat muss seine Finanzen in Ordnung halten und die Wirtschaft wieder in Schwung bringen."