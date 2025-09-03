Wenn man durch die enge Steingasse der 1150 Jahre alten Fachwerkstadt schlendert, bleibt der Blick unweigerlich an einem Renaissancebau hängen, der nicht nur architektonisch hervorsticht, sondern auch seit Jahrhunderten fester Bestandteil des städtischen Lebens ist: die Rosen-Apotheke. Das Team um Inhaberin Antje Mannetstätter und Tochter Clara wurde jetzt von der Stadt Schmalkalden mit dem Unternehmenspreis 2025 ausgezeichnet – eine Ehre, die die besondere Rolle dieses Hauses im Herzen der Stadt würdigt.