Vertreter der Rüstungsindustrie und die Wirtschaftsförderer in Thüringen und anderen Ost-Ländern wollen den Anteil hiesiger Unternehmen an militärischen Aufträgen erhöhen und sehen darin ein wirtschaftliches Potenzial. Vom Aufschwung, den das massive Aufrüstungsprogramm der Bundeswehr der Waffenindustrie beschert, komme zu wenig im Osten an, sagt Ex-Generalmajor Martin Kurczyk, Vorstand der neu gegründeten ostdeutschen Rüstungs-Lobby „Mitteldeutsches Institut für Sicherheitsindustrie“ (MISI) in Leipzig.