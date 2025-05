„Es ist gut geworden, wie mir scheint“, sagte Christian Görmer an Mittwochvormittag in seinem Richtfestspruch, ehe das Glas mit glücksstiftender Symbolik am Boden zerschellte. Richtfest bei N3 Engine Overhaul Services (N3), dem Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa Technik AG und Rolls-Royce zur Überholung und Reparatur von Rolls-Royce-Trent-Triebwerken.