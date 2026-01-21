Mit dem Unternehmer Holger Födisch ist neuer Wind in das Unternehmen Temperaturmeßtechnik Geraberg GmbH (TMG) in Martinroda gekommen. Der Geschäftsmann, der auf internationalem Parkett zuhause ist, hat im Mai 2024 die Unternehmensanteile zu 100 Prozent gekauft. Jetzt liegen sie bei der Dr. Födisch Beteiligungen GmbH. Holger Födisch sagt, er agiere als Geschäftführer in der Position des Strategen. Die beiden bisherigen Geschäftsführer, Andreas Heinz und Barbara Irrgang, leiten weiterhin die Geschicke vor Ort in dieser Position.