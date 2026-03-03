Wirtschaft: Mehr Gemüse aus Gewächshauern in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In den Thüringer Gewächshäusern sind im vergangenen Jahr rund 13.000 Tonnen Gemüse geerntet worden. Das seien 1.200 Tonnen (zehn Prozent) mehr als 2024, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Demnach machten Tomaten dabei einen Anteil von 99 Prozent aus, die auf 29 Hektar angebaut wurden. Auf den übrigen drei Hektar wurden Salatgurken, Paprika, Salate, Radieschen und andere Gemüsearten kultiviert.