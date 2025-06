Ihre Ausbildung zur Bäckerin hat Alexandra Simon durchgezogen. Doch der Funkenflug, der beim Schleifen von Metall entsteht, habe sie seit jeher fasziniert. „Ich habe während meiner Lehre jeden Tag zugeschaut, was Hans-Jürgen Schmidt da macht. Ich wollte unbedingt mitmachen“, erinnert sie sich an die Zeit, als sie den damalige Geschäftsführer der Präzisionswerkzeuge Schmidt e.K. bei seiner Arbeit beobachtete. Kaum hatte sie d ihren Gesellenbrief in er Tasche, klopfte sie bei dem Metallunternehmen an. Das ist 28 Jahre her. 2016 kaufte sie die Firma, die sie bis heute leitet.