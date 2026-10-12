Hilfe beim Einrichten von Glasfaseranschlüssen ist derzeit bei Becutec Computerservice gefragt. Das teilt eine Steinbach-Hallenberger Stadtsprecherin anlässlich eines Besuchs zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens mit. Für Inhaber Thomas Benneckenstein ist es eines von mehreren Themen im Geschäftsalltag: Seit einem Vierteljahrhundert unterstützt er Privatkunden und Unternehmen bei Fragen zu Computertechnik, Software und deren Einsatz.